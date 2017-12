"E nebun de legat!" Floyd Mayweather a inceput negocierile pentru revenirea in ring! Anuntul de 1 miliard de dolari

Floyd Mayweather Jr nu glumeste! Este gata sa inceapa o noua cariera dupa retragerea in box. De data asta, poate lupta in MMA!

Floyd "Money" Mayweather s-a retras in luna august din box dupa victoria cu numarul 50 din cariera in fata lui Conor McGregor. Revansa celor doi poate avea loc in cu totul alte conditii. Joe Rogan, comentator in UFC, a dezvaluit ca in prezent exista discutii intre Mayweather si UFC!

"Un singur lucru pot sa va spun: Dana mi-a zis ca Floyd vrea sa faca o intelegere cu UFC. Pe bune. I-am scris imediat: Floyd chiar se gandeste sa lupte in MMA? Mi-a raspuns: Da, e nebun de legat! I-am spus ca va fi omorat. Dar tot discuta pe subiect" a spus Rogan in timpul podcast-ului sau.

Vestea vine dupa ce Mayweather a spus saptamana trecuta intr-un clip pe YouTube ca poate sa se intoarca in ring pentru cateva lupte ce i-ar aduce 1 miliard de dolari!