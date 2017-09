Ce a patit un brazilian din UFC in Rusia! A sarit din cusca si a plecat la vestiare in timpul meciului, mafiotii de la gala l-au pus sa ii ridice mana adversarului

Imagini incredibile la o gala in Rusia.

Diego Brandao a avut o noapte de cosmar in Rusia. Acesta a luptat in promotia Fight Nights Global, in care mai avusese doua meciuri incinse, ambele castigate, insa de data asta lucrurile nu au mers deloc bine pentru el.

Brandao a fost nevoit sa paraseasca cusca in repriza a doua, dupa ce a fost muscat de adversarul sau de piept, a fost atacat cu sticle si a fost abuzat rasial de fani. Brazilianul a fost intors in cusca de "baietii buni" din jurul custii, fiind pus sa ii ridice mana adversarului sau.

Akhmed Aliev a fost declarat castigator prin abandon, desi arbitrul ii cerea scuze lui Brandao in cusca, inainte de anuntarea deciziei, pentru faptul ca trebuie sa il anunte castigator pe acesta.

Brandao a luptat o perioada de 5 ani in UFC, insa a fost dat afara dupa ce s-a batut intr-un bar. Brandao a luptat inclusiv cu Conor McGregor, cu care a pierdut prin TKO.