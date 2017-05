Cazul elevei batute la Oradea de mai multe colege. 5 reguli din arte martiale pe care trebuie sa le stie fiecare elev

Articol scris de Tudor Mihaita (centura neagra in Brazilian Jiu Jitsu, antenor Absoluto Fighting Center)

"KOD ROSU IN RING" Cristian Ciocan isi apara centura in direct la Sport.ro, vineri de la 22:00 Ultima sansa la un trofeu pentru Craiova! Joi, 20:30: Voluntari - Craiova, in direct la sport.ro!

Ce putea face tanara din Oradea batuta de colegele ei? Este intrebarea pe care si-au pus-o cu siguranta multi dupa ce au vazut imaginile cu agresiunea.

In acleasi timp, a reaparut un subiect des intalnit in Romania in ultimul timp: bullying. Acesta este un comportament care incearca ranirea mentala sau fizica a cuiva, in mod repetat si apare mai des printre elevi.

Iata cateva reguli de baza din artele martiale atunci cand te gasesti intr-o situatie similara:

Regula nr.1: Paraseste imediat locul conflictului!

In momentul in care te afli intr-o situatie care poate degenera, mai ales daca e vorba de mai multi potentiali agresori, primul lucru la care trebuie sa te gandesti este sa fugi. Chiar si daca esti o persoana cu pregatire in domeniul combat-ului, luptele impotriva a mai mult de un adversar presupun o pregatire specifica.

In imagini se poate observa ca agresoarele au pus-o pe victima cu spatele la un obstacol (un gard viu). Chiar daca au facut acest lucru constient sau nu, adolescenta atacata are cel putin o directie de scapare blocata: nu poate fugi in spate. In plus, pozitionarea agresoarelor, din ce se poate vedea in imagini, este in semicerc, tocmai pentru a o putea prinde, daca incearca sa fuga.

Regula nr. 2: Tine-i in raza vizuala

Mentine agresorii in raza vizuala si nu ii lasa sa formeze un cerc in jurul tau, exista posibilitatea ca cei care ajung la spatele tau sa te atace prin surprindere! Daca adolescenta din imagini nu ar fi avut privirea intoarsa catre cea care a lovit-o cu piciorul la cap, vatamarea ar putut fi grava. Din pacate, instinctul o face sa se intoarca cu fata spre directia de lovire, insa are norocul ca duce mainile la cap pentru a se proteja.

In plus, cu cat vei avea un unghi mai mic intre ultimul agresor din dreapta si ultimul din stanga, raportat la tine, cu atat iti va fi mai usor sa le observi miscarile. Pozitioneaza-te in asa fel incat sa ii poti vedea pe toti, cat mai usor.

CLICK AICI pentru a citi continuarea articolului. Cele 5 reguli + ce tehnici de arte martiale poti folosi pentru autoaparare!