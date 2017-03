"Bombardierul" Pascu, mesaj pentru romanii din Anglia: "Sa vina la gala, le dau si bani de la mine" 

Superkombat revine la Sport.ro pe 12 martie

"Bombardierul" Pascu, considerat cel mai bun luptator roman de MMA, va lupta pe 11 martie in gala ACB din Manchester, impotriva lui Aslambek Saidov. Acesta se antreneaza de la inceputul anului la sala SBG din Dublin, acolo unde se pregatesc cativa dintre cei mai buni luptatori din lume.

Irlandezii au ajuns celebri dupa ce Conor McGregor a reusit sa castige 2 centuri de campion in UFC, insa acesta nu e singura "vedeta" a salii. Un alt luptator cu cota foarte buna este Gunnar Nelson. Acesta este numarul 9 in UFC la categoria sa, si s-a pregatit alaturi de Ion Pascu inainte de meciul romanului din gala ACB de pe 11 martie.

Pascu are si un mesaj pentru romanii din Anglia: "Ii invit sa vina la gala sa ma sustina, de fapt nu ii invit, ii rog sa vina la gala. Le dau si bani de la mine numai sa aud romani ca tipa in sala acolo (rade). Serios acum, e un meci foarte important pentru mine, simt ca sunt la un pas de UFC si am nevoie de sprijinul romanilor. Sunt foarte multi romani care lupta in Anglia, sunt sigur ca vor veni sa ma sustina. Romanii sunt puternic atunci cand sunt impreuna", a spus Pascu pentru Sport.ro

Ion Pascu, alaturi de Gunnar Nelson dupa antrenament: