BOMBA! Gokhan Saki s-a retras din kickbox si a semnat cu UFC! Anuntul facut in urma cu cateva minute

In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45!

In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45! Finala Cupei Romaniei: sambata, 20:45, in direct la Sport.ro: Astra - FC Voluntari!

Turcul Gokhan Saki a decis sa se retraga din kickboxing si a semnat cu UFC, cea mai mare promotie de MMA din lume. Saki este considerat unul dintre cei mai buni luptatori de kickbox din ultimii 10 ani, avand victorii la nume mari din circuit, ca Ray Sefo, Karaev, Tyrone Spong sau Manhoef.

Saki l-a invins de doua ori si pe Daniel Ghita, o data in finala K-1 din 2010, si o data la Istanbul, in 2013, si este fostul campion GLORY la categoria semigrea.

Conform mai multor publicatii online, Saki a semnat un contract de 4 meciuri cu UFC, urmand sa debuteze in acest an in cadrul categoriei grea.