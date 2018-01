Alexandra Albu, BOMBA SEXY frumoasa, dar periculoasa din UFC: "Postez ce vreau eu ;)" GALERIE FOTO

E frumoasa, dar periculoasa!

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Alexandra "Stitch" Albu este una dintre "bombele sexy" ale UFC. Dar pe cat este de frumoasa, pe atat de periculoasa!

In varsta de 27 de ani, ea s-a nascut in Vulcanesti, Republica Moldova, si si-a facut debutul in octogon in aprilie 2015, invingand-o pe poloneza Izabela Badurek.

Alexandra a fost nevoita sa ia doi ani de pauza din cauza unei accidentari, dar a revenit in iulie 2017 si a inregistrat o noua victorie in gala UFC 214.

Moldoveanca s-a luptat intr-o gala in care s-au mai batut Jon Jones si Chris Cyborg.

Ea spune ca vrea sa isi ia si pasaportul rusesc, tara in care a inceput MMA-ul.

????мэйк от @nickolya24 A post shared by Alexandra Albu (@stitchalbu) on Feb 11, 2015 at 7:34am PST

???? A post shared by Alexandra Albu (@stitchalbu) on Oct 2, 2016 at 2:33pm PDT