Walter Zenga revine in Serie A! Fostul antrenor al echipei si-a dat demisia pentru ca presedintele a intrat in vestiar la pauza meciului cu Udinese

Walter Zenga revine in Serie A. Sky Sports Italia anunta ca tehnicianul in varsta de 57 de ani a ajuns la un acord cu Crotone.

Davide Nicola, fostul antrenor al lui Crotone, si-a dat demisia dupa ce presedintele Gianni Vrenna a intrat in vestiarul echipei la pauza meciului cu Udinese, partida pierduta de Crotone cu 0-3.



Walter Zenga le-a mai antrenat in Italia pe Catania, Palermo si Sampdoria. In Romania, fostul mare portar italian le-a pregatit pe FC National, Steaua si Dinamo. Ultima data, Zenga i-a antrenat pe englezii de la Wolverhampton.

Crotone se afla pe locul 16 in Serie A, cu 12 puncte dupa 15 etape. Crotone este la doua puncte de retrogradare.