"Chiriches semneaza pe 5 ani!" Anuntul facut in aceasta dimineata in Italia

Situatia lui Chiriches s-a lamurit. Cel putin asa sustine presa italiana.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Chiriches a fost in centrul atentiei presei italiene in ultima perioada, vorbindu-se insistent despre un posibil transfer al sau in Franta. Bordeaux, Nantes sau Lille au fost echipele despre care s-a spus ca l-ar dori pe fundasul roman.

Potrivit tuttomercatoweb.com, Napoli i-a transmis atat jucatorului, cat si impresarului acestuia sa nu isi mai faca planuri. Conform sursei citate, conducerea lui Napoli vrea sa-i prelungeasca intelegerea lui Chiriches pana in iunie 2022. Sarri, antrenorul lui Napoli, a declarat si el ca Vlad Chiriches este un fotbalist important pentru echipa sa si nu isi doreste sa-l cedeze.

Vlad Chiriches se afla la Napoli din 2015, perioada in care a jucat 34 de meciuri si a marcat 4 goluri.