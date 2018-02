VESTE URIASA pentru George Puscas! Anuntul facut de Inter in aceasta seara

George Puscas ar putea reveni la Inter Milano.

George Puscas a marcat 4 goluri in doua partide pentru Novara, iar conducerea lui Inter vrea sa-l readuca pe atacantul roman pentru sezonul viitor, informeaza fcinternews.it



Puscas a jucat pentru Inter Milano atat in Serie A, cat si in Cupa Italiei si in Europa League. Atacantul in varsta de 21 de ani a fost imprumutat la Novara pe finalul perioadei de transferuri din iarna.