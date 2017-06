Veste BOMBA pentru Tatarusanu si Ianis: Fiorentina e de VANZARE! Patronii au reactionat ca Becali la criticile fanilor

Familia Della Valle anunta ca e dispusa sa vanda Fiorentina.

Suparati ca au fost criticati de fani pentru rezultatele slabe din ultimii ani, Diego si Andrea della Valle, patronii clubului Fiorentina, au postat un comunicat pe site in care au anuntat ca echipa este de vanzare si asteapta oferte.



"Avand in vedere dezamagirea fanilor, va anuntam ca Fiorentina este de vanzare iar oricine doreste poate sa vina si sa managerieze clubul asa cum considera. Este momentul ca cei care sustin ca iubesc echipa si culorile viola si considera ca pot face treaba mai buna sa vina in fata.

Conducerea actuala este dispusa sa accepte oferte concrete, insa doar de la cei cu planuri serioase si solide pentru a duce mai departe un asemenea club", se arata in comunicatul familiei Della Valle, care a preluat Fiorentina in 2002, cand echipa se afla in Serie C cu datorii de 50 de milioane de euro.

Ciprian Tatarusanu si Ianis Hagi sunt jucatorii romani legitimati la Fiorentina.