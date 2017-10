Un roman si un fost campion al Ligii I, la CEA MAI SLABA ECHIPA din Europa: 0 puncte in actualul sezon, situatie unica pe continent

Nou promovata Benevento este cea mai slaba echipa de pe continent, stabilind un record negativ in Serie A. Formatia este antrenata in prezent de Roberto De Zerbi, fost campion al Ligii I cu CFR Cluj, si il are ca jucator si pe George Puscas.

Prima intalnire a lui Benevento cu Serie A este una dificila pentru micuta formatie napoletana. Echipa lui De Zerbi si George Puscas este cea mai slaba in Europa in acest moment, fiind singura care nu a acumulat niciun punct in actualul sezon.

Benevento a stabilit un record negativ in Serie A si l-a egalat pe cel al lui Grenoble, care a acumulat 11 infrangeri consecutive in Ligue 1 in stagiunea 2009/10, la finalul careia a si retrogradat in cele din urma.

Daca vor pierde si in urmatoarea etapa, ceea ce e destul de probabil potrivit bookmakerilor, avand in vedere ca vor intalni Juventus, cei de la Benevento pot egala recordul european. In 1930/31, Manchester United a avut 12 infrangeri consecutive, retrogradand din prima liga engleza.

In actualul sezon, o singura echipa "concureaza" cu Benevento. Bulgarii de la Vitosha Bistritsa au 2 puncte dupa 14 meciuri.

