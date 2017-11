Un roman joaca la cea mai slaba echipa din Europa! Record istoric in fotbal: 13 infrangeri in primele 13 meciuri din acest sezon

Echipa lui George Puscas a stabilit un nou record istoric in fotbalul european.

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Cu 13 infrangeri in primele 13 partide oficiale din acest sezon, nou-promovata Benevento din Italia a devenit echipa cu cel mai slab debut de sezon din istorie din primele 5 campionate europene. Pana acum, Manchester United detitea recordul, cu 12 infrangeri in primele 12 etape in sezonul 1930-1931! In acel sezon, United a retrogradat, cu doar 7 victorii din 42 de partide.

Benevento are un start catastrofal, cu 6 goluri marcate si 33 primite. Benevento l-a numit recent pe banca pe fostul jucator de la CFR, Roberto de Zerbi pe banca de antrenor. Puscas are 5 aparitii in acest sezon.

In aceasta etapa, Benevento a fost invinsa de Sassuolo cu 2-1 pe teren propriu.