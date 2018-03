ULTIMA ORA | Ancheta in REM pentru omor in cazul lui Astori! Anuntul procuraturii din Udine  

Procuratura din Udine a deschis o ancheta in cazul decesului lui Davide Astori.

"Am deschis o ancheta si luam in calcul si ipoteza unui omor prin imprudenta. Am stabilit sa efectueze o autopsie, care va fi efectuata in curand", a declarat pentru Radio Rai, Antonio de Nicolo, procurorul care se ocupa de acest caz.

Capitanul Fiorentinei, Davide Astori, a murit in noaptea de sambata spre duminica in camera de hotel la doar 31 de ani, lasand in urma o fetita de doar 2 ani. El tocmai semnase sambata un nou contract cu Fiorentina pana in 2022. Tragedia a provocat tristete in intreaga lume, dar ridica si semne de intrebare: cum poate un atlet profesionist sa moara in urma unui stop cardiac la doar 31 de ani?