Topul salariilor in Italia: cat castiga Ianis Hagi la Fiorentina si ce salarii au Chiriches, Radu Stefan si Lobont

Gazzetta dello Sport a publicat astazi o analiza a contractelor din Serie A.

Campionatul Italiei este pe un trend ascendent atunci cand vine vorba despre salariile care se platesc aici, dar ramane totusi la mare distanta in spate campionatului cu cele mai mari contracte, Premier League.

Vlad Chiriches este cel mai bine platit roman din Serie A, cu un salariu anual net de 1,7 milioane de euro.

Radu Stefan castiga 1,4 milioane de euro la Lazio, iar Lobont e rezerva la AS Roma pe un salariu net de 400.000 de euro.

Ianis Hagi castiga 100.000 de euro la Fiorentina, conform datelor publicate de Gazzetta dello Sport.

Massimiliano Allegri, omul de pe banca lui Juventus, este cel mai bine platit antrenor din Serie A, cu un salariu net de 7 milioane de euro.

Bonucci si Higuain sunt jucatorii cu cele mai mari salarii. Iata cum arata un prim 11 dupa nivelul contractelor.

Iata mai jos cum au evoluat salariile in Serie A in ultimele sezoane. In sezonul 2011-12, suma totala a contractelor din Serie A a atins nivelul record de 1,1 miliarde de euro.

Doar Juventus si AC Milan au bugete de salarii de peste 100 de milioane de euro.