Cyril Thereau a ajuns la Firenze dupa 3 ani petrecuti la Udinese.

Fostul atacant al Stelei a semnat ieri cu Fiorentina, anunta site-ul oficial al toscanilor. Atacantul marcase 12 goluri in sezonul trecut pentru Udinese, iar in acest sezon are deja 2 reusite.



Fiorentina detinea deja o parte din drepturile pentru Thereau, iar acum a cumparat si restul de procente cu 2 milioane de euro. La echipa viola este legitimat Ianis Hagi.



Thereau a mai jucat la Charleroi, Steaua, Anderlecht si Chievo Verona.