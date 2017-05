Super afacerea RATATA de Barcelona! Juventus se pregateste sa il vanda pe Dani Alves in Premier League. Cine il vrea

Juventus nu a platit niciun ban pentru Dani Alves

La 33 de ani, Dani Alves se pregateste pentru, probabil, ultima aventura a carierei. Conform Sport Catalunya si Corriere dello Sport, Juventus are pe masa mai multe oferte din Premier League si se gandeste sa accepte transferul la finalul acestui sezon.

Dani Alves a ajuns la Juventus vara trecuta, ca jucator liber, si mai are un an de contract cu campioana Italiei.

Forma lui excelenta din acest sezon a atras atentia cluburilor mari din Anglia. Manchester United, City si Chelsea sunt interesate de transferul lui Dani Alves in pauza competitionala din vara.

Dani Alves a pasat decisiv la ambele goluri marcate de Juventus in meciul cu Monaco, in mansa tur din semifinalele UEFA Champions League.

