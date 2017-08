"Sunt gata sa se lupte pentru titlu!" Suprematia lui Juventus, amenintata de AC Milan! Ce spune Kaka

Juventus a castigat ultimele 6 titlul in Serie A.

AC Milan va reveni in prim-plan in Italia. Asta crede Kaka, brazilianul care castiga Balonul de Aur pe cand evolua pentru "diavoli" devenind al 8-lea jucator din istoria lui Milan care obtine acest trofeu. Kaka a laudat campania de achizitii si crede ca echipa lui Montella va reprezenta o adversara pe masura pentru Juventus.

AC Milan i-a adus in aceasta vara pe Leonardo Bonucci chiar de la Juventus, plus alti jucatori importanti precum: Andre Silva, Lucas Biglia, Hakan Calhanoglu, Ricardo Rodriguez, Mateo Musacchio, Andrea Conti, Franck Kessie si Fabio Borini.

"Cred ca Milan s-a descurcat foarte bine pe piata transferurilor. Sper si imi doresc ca Milan sa lupte pentru Scudetto in acest sezon si sa se intoarca in UEFA Champions League. Asa vreau pentru Milan. Iubesc acest club, il sprijin. Vreau sa-i vad castigand si sa fie acolo unde merita - in varf!" a spus Kaka pentru Omnisport.

AC Milan debuteaza in noul sezon duminica impotriva celor de la Crotone.