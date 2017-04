Situatie incredibila in Serie A! Un jucator care apartine de Juventus a jucat impotriva ei si si-a dat autogol! Cum a fost faza

Revelatia sezonului din Serie A a reusit un egal care o duce aproape de cupele europene.

Meciul dintre Atalanta si Juventus din Serie A s-a incheiat spectaculos, 2-2, gazdele reusind sa egaleze in ultimele minute de joc dupa ce Dani Alves reusise sa marcheze in minutul 83.

Un moment controversat a avut loc insa imediat dupa pauza - la scorul de 1-0 pentru Atalanta, la o faza fixa, Leonardo Spinazzola si-a trimis mingea cu capul in propria poarta! Ceea ce face insa ca autogolul sa fie controversat este faptul ca Spinazzola este imprumutat de Juventus la Atalanta.

Daca in Premier League este interzis ca un jucator imprumutat sa joace impotriva echipei de care apartine, in Serie A acest lucru este permis iar partida dintre Atalanta si Juventus a aratat de ce acest lucru este eronat.

In urma egalului, Juventus s-a distantat la 9 puncte de AS Roma care joaca in derby-ul cu Lazio in acest weekend. De partea cealalta, Atalanta a egalat-o pe Lazio in clasament si se afla pe locul 5, la 6 puncte peste AC Milan.

