"Semnez! Ma retrag! M-am intors! Plec!" Doua saptamani din viata NEBUNULUI Cassano

Chiar si la 35 de ani, Antonio Cassano da dovada de o apucaturi specifice adolescentilor rebeli.

Pe 10 iulie, Antonio Cassano revenea in prim-planul fotbalului italian odata cu anuntul revenirii la la Verona, echipa nou-promovata in Serie A. Iar Cassano parea jucatorul capabil sa o ajute pe Hellas sa se mentina in prima divizie.

La doar 8 zile distanta a inceput haosul specific unui jucator care nu s-a ferit niciodata de controverse. Desi sezonul trecut a stat mai mult la Primavera dupa o cearta cu cei de la Sampdoria, Cassano nu s-a linistit. Au aparut informatii ca jucatorul doreste sa se retraga! Doar cateva ore a durat aceasta situatie, Cassano anuntand apoi intr-o conferinta de presa ca s-a razgandit si nu mai doreste sa puna punct carierei de fotbalist.

La alte 6 zile distanta, Verona a anuntat ca Antonio Cassano a parasit echipa! Insa aceasta reziliere a contractului nu inseamna ca jucatorul se va retrage! Cassano a anuntat ca se gandeste la urmatoarea mutare din cariera deoarece nu era suficient de stimulat de varianta de a juca la Verona.

Pana la ora publicarii articolul aceasta era decizia lui Cassano.