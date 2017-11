"Sa nu confundam Nutella cu r***t! Cand l-am vazut am zis ca trebuie sa-mi schimb profesia!" Declaratia GENIALA a unei legende de la Milan despre Pirlo

Gennaro Gattuso si Andrea Pirlo au jucat multi ani impreuna la AC Milan.

Andrea Pirlo s-a retras din fotbal saptamana aceasta in urma infrangerii celor de la New York City FC in semifinala conferintei de est a playoff-ului din Major League Soccer impotriva celor de la Columbus Crew. Pirlo a castigat in cariera lui 6 titluri ale Italiei cu AC Milan si Juventus, 2 Ligi ale Campionilor cu Milan si Campionatul Mondial in 2006 cu Italia.

Unul dintre cei cu care Pirlo a evoluat mult timp alaturi la mijlocul terenului la Milan a fost Gennaro Gattuso. Antrenor in Primavera, Gattuso a vorbit cu cei de la Radio 24 despre Pirlo si a avut o reactie incredibila cand a fost intrebat daca i-a influentat cariera lui Pirlo.

"Nu vorbiti prosti. Sa nu confundam Nutella cu r***t! Cand l-am va vazut cum joaca mi-am spus ca trebuie sa imi schimb profesia. Nimeni nu stie asta mai bine ca mine pentru am inceput sa joc alaturi de el la nationala Under 15 a Italiei si apoi la toate categoriile de varsta.



Nu era vorba numai despre calitate, era ca un animal care acoperea 1000 de metri, avea atata calitate atletica iar acesta este motivul pentru care a jucat pana la varsta aceasta. Era un jucator care alerga foarte mult. Am jucat alaturi de el vreo 20 de ani daca luam in considerare si partidele la juniori la nationala.



In momentele dificile ii dadeam lui mingea. Ma simteam linistit cand eram langa el. Intelegeam ce trebuie sa fac iar el se ocupa de restul lucrurilor. M-a ajutat mult mai mult in cariera decat l-am ajutat eu pe el" a spus Gattuso.