Remember | Imagini geniale cu Totti la ultima sa vizita in Romania, anul trecut. Ramona Badescu l-a intervievat LIVE la Sport.ro, apoi a fugit dupa el

Francesco Totti a pus ieri capat aventurii sale la Roma. La 40 de ani, acesta s-a despartit in lacrimi de fanii de pe Olimpico, pe care i-a servit timp de mai bine de doua decenii.

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Totti a fost aplaudat de un stadion arhiplin la ultimul sau meci pentru AS Roma. La 40 de ani, acesta a decis sa puna capat aventurii sale pe Olimpico. Desi a spus ca va agata definitiv ghetele in cui, viitorul lui Totti nu este 100% decis.

Francesco Totti a vizitat Romania in finalul lui 2016, cand a jucat cu AS Roma impotriva Astrei Giurgiu, in grupele UEFA Europa League. Dupa acea partida de pe National Arena, atacantul italian a fost protagonistul unui interviu inedit. Ramona Badescu a fost cea care l-a intervievat in limba italiana pe Totti.