"RAHAT MAROCAN!" Scene incredibile in direct in Italia! Benatia, insultat la TV! VIDEO

Fundasul lui Juventus se afla in direct cand a fost insultat de un invitat din platou.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Juventus - Monaco! Miercuri, 21:45 Atletico - Real! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax

Juventus s-a impus in fata lui Palermo, iar la final Benatia a intrat in direct la RAI. In timp ce raspunea la intrebarile reporterului, Benatia a auzit in casca din platou: "Despre ce vorbesti? Rahat marocan!".

Jucatorul a intrebat ce se intampla, insa moderatorii au acuzat probleme tehnice. "Nu insultam pe nimeni, sunt doar niste probleme tehnice", a motivat gazda emisiunii de la Rai, dupa care a intrerupt interviul. Benatia era vizibil contrariat de modul in care a fost tratat.

Incidentul vine dupa o alta intamplare socanta in fotbalul italian. Fratele lui Sulley Muniru de la Steaua, Muntari, a fost abuzat rasial de suporteri si a iesit de pe teren in timpul meciului cu Milan. Jucatorul a fost suspendat de catre Federatia italiana pentru protestul sau, insa presiunea media si a clubului Pescara a facut ca suspendarea sa fie ridicata.