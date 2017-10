"Puteam sa joc si eu pe Marte ca Messi si Neymar!" N-ai cum sa nu razi cand vezi ce jucator a declarat asta :)

Unul dintre cei mai capriciosi jucatori din ultimul deceniu a dat un interviu demential.

Fostul international italian, Antonio Cassano, crede ca ar fi putut fi la nivelul lui Leo Messi sau al lui Neymar daca nu isi ruina singur cariera. Fost jucator la Real Madrid, AC Milan, Inter sau AS Roma, Cassano a strans 39 de partide pentru nationala Italiei.

Cassano a fost in prim-plan in vara cand si-a schimbat in 2 randuri decizia de a semna cu Hellas Verona, insa insista ca nu s-a retras si asteapta o noua sansa. "Sunt un tip problematic, nu stiu niciodata in ce stare de spirit voi fi cand ma trezesc" a recunoscut Cassano intr-un interviu pentru Rai Sport.

"As fi putut juca fotbal de pe alta planeta, dar am avut probleme pentru ca nu imi placea sa ma antrenez sau voiam sa mananc altceva decat ce trebuie si m-am ruinat. Am jucat pentru cele mai bune cluburi din lume precum Real Madrid, Inter sau AC Milan. Daca aveam alt cap pe umeri, as fi putut juca pe Marte. Ca Lionel Messi, Neymar si ceilalti.



Eu si Francesco Totti venim de pe strazi, jucam intre masinile parcate. Acum totul este organizat si planificat, toata lumea e cu iPad-uri si jocuri video. Fotbalul nu trebuie sa fie un hobby pentru cei din aceasta profesie, ci o pasiune si o bucurie. Vad un mare declin in Italia, fiind doar organizare si lipsa de talent. Meciurile de Serie A ma plictisesc, prefer sa-i vad pe oamenii care se joaca in parc" a mai spus Cassano.