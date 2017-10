Pustiul care i-a impresionat pe italieni! A fost inclus in ECHIPA ETAPEI dupa ce a reusit meciul carierei cu Juventus

Ionut Rus a fost desemnat portarul etapei in Italia. In campionatul Primavera.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Tanarul portar al celor de la Lazio a impresionat in partida cu Juventus, meci castigat de echipa sa cu 3-1. In varsta de 17 ani, Rus a plecat in Italia in 2016 de la LPS Banatul si joaca acum pentru Lazio Primavera.

Italienii au fost incantati de evolutiile sale din acest sezon, iar prestatia din confruntarea cu Juventus i-a facut pe jurnalistii din Italia sa-l includa in echipa etapei.



"A pus bazele succesului lui Lazio pe terenul lui Juventus. Are o aura de invingator, aproape hipnotica si devine pe zi ce trece o certitudine la Lazio", au scris italienii.