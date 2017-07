Prezentarea bestiala a lui Kolarov la AS Roma! Scenariul SF pe care au vrut sa il regizeze italienii si raspunsul sarbului: "Nu." :)

AS Roma l-a transferat pe Kolarov de la AS Roma, pentru 5 milioane de euro.

In prima zi la Roma, Kolarov a reusit deja sa produca un viral perfect pentru retelele de socializare.

Un pretins regizor, colaborator al clubului, l-a chemat pe sarb sa ii explice cum vede el filmuletul de prezentare.

"Trebuie sa facem ceva special, toate cluburile mari isi prezinta achizitiile importante cu astfel de filmulete."

Povestea era una SF, cu mult sange, mitraliere, actiune, si cu Radja Nainggolan printre actori. Dupa toata expunerea regizorului, una foarte complexa, a venit intrebarea finala, apoi raspunsul simplu al lui Kolarov.

- Ai inteles, esti de acord cu scenariul?

- Nu.

Iata filmuletul si traducerea, mai jos:

"Vrem sa facem un filmulet memorabil pentru prezentarea ta. Am angajat doi actori care te vor rapi de la hotel, unul va purta o masca de clovn, altul va fi imbracat ca o femeie. Cand se vor deschide usile liftului, Radja Nainggolan va fi acolo, cu un fidget spinner in mana. Va arunca spinnerul ca un ninja, ii va lua gatul cu el unui atacator, apoi celalalt atacator va scoate un AK 47 si il va impusca mortal pe Radja, apoi te va lua pe tine si te va arunca intr-o masina (...) Apoi va fi o urmarire a politiei, cu un elicopter, masina ta se va lovi de cea a lui Lewis Hamilton. Apoi elicopterul politiei te va salva, ii vei da masca jos pilotului, si vei vedea ca va fi atacatorul pe care stiai ca Radja il omorase. Apoi il vei omori tu pe el, ii vei lua parasuta, vei sari... va fi o tornada (...) si in final vei ateriza intr-un copac. Ai inteles, e ok pentru tine?"