Portarul Milanului a plans ca un copil! Cadoul de 18 ani care l-a lasat fara replica pe Donnarumma. VIDEO 

"Gigi" Donnarumma este noua senzatie a fotbalului italian, dupa debutul la 16 ani si 242 de zile in poarta Milanului. Donnarumma a debutat chiar si la nationala Italiei si e considerat urmasul de drept al marelui Buffon. Ieri, Gianluigi Donnarumma a implinit 18 ani, iar Milan i-a pregatit o surpriza de proportii. Un montaj cu mesaje de la familie, prieteni si suporteri care l-a facut sa planga. Mai mult, Donnarumma a primit si un mesaj de la idolul sau, Buffon. "Ciao, Gigio, iti urez la multi ani. In sfarsit intri intr-o lume a baietilor mari, din care faci parte deja.

Bucura-te de varsta ta cat de mult posibil, e varsta maturitatii. Trebuie sa intelegi ca e dificil in lumea asta a adultilor, dar tu ai toate calitatile, morale si umane, sa iti creezi un spatiu important pentru tine, sa fii fericit si sa marchezi o era!", i-a scris Buffon.

We made @gigiodonna1 a surprise: impossible not to be moved!

Abbiamo fatto una sorpresa a Gigio: impossibile non emozionarsi!#Gigio18 ❤???????????? pic.twitter.com/9l8QO67OEE