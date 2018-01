Pas gresit pentru Lazio! Adversara Stelei din Europa League, invinsa de AC Milan

Lazio a pierdut partida cu AC Milan din etapa a 22-a din Serie A.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Adversara Stelei din Europa League a pierdut meciul inca din prima repriza. Cutrone a deschis scorul pentru Milan in minutul 15, Marusic a egalat cinci minute mai tarziu, insa Bonaventura a adus victoria pentru gazde cu un minut inainte de finalul primei reprize.



Radu Stefan a fost integralist pentru Lazio si a primit un cartonas galben in minutul 25.



In urma acestui rezultat, Lazio e pe locul 3 in Serie A, cu 46 de puncte, in timp ce Milan este pe locul 7, cu 34 de puncte.