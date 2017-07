Lovitura MONDIALA! Milan mai vrea un tun URIAS inaintea meciului cu Craiova. Ce atacant aduce cu 80 de milioane de euro

Montella ar putea sa primeasca pana la finalul saptamanii inca un cadou de 5 stele. Negociaza cu Dortmund pentru Aubameyang! Golgeter in Bundesliga sezonul trecut, cu 31 de goluri marcate, gabonezul este evaluat de sefii Borussiei la 80 de milioane de euro. Prima propunere a Milanului nu depaseste 60 de milioane, asa ca negocierile vor fi dure in urmatoarele zile.

Milan a cheltuit 190 de milioane de euro pe transferuri in aceasta vara, mai mult decat in ultimii 4 ani la un loc.

Milan are waiting for Aubameyang to communicate his intent to leave Dortmund before launching an assault for the striker. [@CorSport] pic.twitter.com/peuTEfalDb