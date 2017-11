OFICIAL: Italia l-a DAT AFARA pe Ventura! Ancelotti e favorit sa-i ia locul

Giampiero Ventura s-a despartit azi oficial de nationala Italiei!

Antrenorul de 69 de ani ii luase locul lui Antonio Conte dupa Euro 2016. Ventura n-a reusit sa duca Italia la Mondial - prima data in 60 de ani - si n-a fost iertat de sefii Federatiei.

In locul sau, favorit sa vina e Carlo Ancelotti.

Ventura a pierdut doua meciuri oficiale in 2 ani ca selectioner: 0-3 cu Spania, in preliminarii, si 0-1 la Stockholm, in turul barajului CM.

"Poate ca am unele dintre cele mai bune cifre din ultimii 40 de ani ca selectioner al Italiei. Nu pot decat sa-mi cer scuze italienilor. Nu pentru dorinta sau pentru efortul aratate de echipa, ci pentru rezultatul contra Suediei, care conteaza cel mai mult", a spus Ventura.

Fostul antrenor de la Napoli, Sampdoria sau Torino mai avea contract cu Italia pana in vara.