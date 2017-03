"Cine-l vrea, sa dea 150 milioane". Belotti, noul Shevchenko: cel mai rapid hat trick in Serie A in ultimii 17 ani

Napoli - Real Madrid, marti seara, 21:45, IN DIRECT la ProTV Lyon - AS Roma, joi, 22:00, IN DIRECT la Sport.ro

Italianul Andrea Belotti a reusit un hat trick in meciul castigat de Torino cu 3-1 in fata lui Palermo, in Serie A. Atacantul a punctat de trei ori in doar 8 minute (73, 76 si 81), dupa ce Palermo deschisese scorul in minutul 30 prin Rispoli.

Belotti a devenit astfel primul fotbalist care bate recordul lui Shevchenko in Serie A, care statea in picioare de 17 ani. Acesta a marcat cel mai rapid hat trick al campionatului italian.

In varsta de 23 de ani, Belotti a ajuns la cota 22 in acest sezon, iar pretul sau a explodat. Dupa ce directorul sportiv al lui AC Torino, Gianluca Petrachi, a confirmat ca a refuzat in iarna o oferta "foarte mare" pentru atacant, presedintele Urbano Cairo a avansat un pret ametitor: "Belotti pleaca doar pentru 150 de milioane in acest moment".

"Ne dorim sa-l tinem aici, pentru ca ne bucuram prea mult la golurile sale. Asteptam sa vedem cine ofera banii", a mai spus Urbano Cairo.

Andrea Belotti este golgheterul la zi al Serie A. Acesta este urmat de Dzeko si Higuain, ambii cu cate 19 goluri, si de Mertens (18).