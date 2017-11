Mutu a fost in cantonamentul Fiorentinei: "Ianis merita niste palme" :) "Briliantul" a facut marele anunt: cand va deveni antrenor

Adrian Mutu a fost prezent astazi la antrenamentul Fiorentinei alaturi de Cosmin Contra. Fost jucator important al gruparii din Firenze, Mutu a fost luat imediat la intrebari de jurnalisti.

Mutu le-a spus italienilor de la ViolaNews ca in februarie va deveni antrenor.

"In februarie voi lua licenta pentru a deveni antrenor. Nu-mi plac functiile administrative. Imi place sa simt mirosul ierbii, sa fiu aproape de gazon, sa stau aproape de tinerii jucatori si sa le impartasesc din experienta mea. Nu voi incepe imediat. Vreau sa fiu bine pregatit atunci cand voi prelua o echipa. Sper ca intr-o zi sa antrenez Fiorentina", a declarat Mutu.

Mutu si Contra au fost la Fiorentina pentru a discuta cu Ianis Hagi si pentru a-i transmite acestuia ca echipa nationala se va baza pe el in urmatoarea campanie de calificare. Mutu a precizat ca tanarul Ianis trebuie presat in continuare pentru a deveni un jucator de calibru.



"Hagi, Chiesa si Simeone? Ei trebuie sa aiba ambitia de a deveni mai buni decat tatii lor, dar merita niste palme", a declarat Mutu amuzat. "Ianis va confirma. Daca nu in acest an, atunci anul viitor", a mai precizat Mutu.