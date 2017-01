Maradona, inapoi in Napoli! Tot orasul a innebunit, "Dumnezeul" lor va juca intr-o piesa de teatru

"De trei ori 10" e numele piesei care va marca 30 de ani de la primul titlu castigat de Napoli, cu Maradona in teren.

Sfarsitul de an i-a surprins pe napoletani cu o veste mare - Diego Maradona se intoarce in orasul in care si-a construit un mit indestructibil.

Vizita nu va fi in templul de pe San Paolo, ci intr-un alt loc sacru din oras: Teatrul San Carlo.

Maradona a fost invitat de regizorul Alessandro Siani sa spuna chiar el povestea primului titlu cucerit de Napoli in Serie A, in 1987.

"De trei ori 10" este numele piesei care marcheaza o mare minune in fotbalul italian. Lupta dintre Nord si Sud, resimtita si astazi in societate, a fost castigata pentru prima data de napoletani, simbolic, dupa ce Maradona a rapus marele Juve.

"Din pacate, vremurile nu mai sunt asa. Cand jucam eu, Napoli o batea pe Juventus cu 4-0. "Sa stiti ca inima mea este si va ramane intotdeauna de napoletan", spune Maradona intr-o inregistrare facuta zilele trecute pentru suporterii napoletani.

Gazzetta dello Sport scrie ca spectacolul de teatru din 16 ianuarie este sold-out si a provocat foarte multa agitatie in oras. Mai mult, producatorul show-ului a vandut deja si drepturile TV.

Maradona a jucat la Napoli in perioada 1984-1991, timp in care le-a adus napoletanilor doua titluri, o cupa a Italiei, o supercupa si trofeul Cupei UEFA.