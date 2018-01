Mai tare ca ORICE oferta pe care pot s-o faca seicii! Cine vrea sa-l cumpere pe Cavani

Un frizer din oras a dat startul unei colecte pentru transferul lui Edinson Cavani. Suparat pe Neymar, uruguayanul vrea sa plece. Iar fanii lui Napoli sunt siguri ca revenirea sa pe San Paolo ar fi solutia de titlu in lupta cu Juventus! Convins ca PSG vrea o suma uriasa, fanul cere donatii de 100 de euro de la fiecare prieten care vrea sa contribuie la cel mai neasteptat transfer al inceputului de an in Europa.

A barber in Naples has started a initiative to bring Cavani back to Napoli. It would take a lot of cash, and therefore he has encouraged all Napoli fans to donate 100 € to a collection to bring Edi back to win the Scudetto. Only in Naples. ????☺️???????? #Napoli pic.twitter.com/43nH0Z06h1