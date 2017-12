"Mai bine venea unu' si baga cutitu-n mine". Declaratia socanta a lui Gattuso dupa ce Milan a fost egalata dramatic de portarul advers

AC Milan a remizat astazi cu Benevento, scor 2-2. Meciul a consemnat prima prezenta a lui Gennaro Gattuso pe banca "diavolilor", dar si primul punct obtinut vreodata de Benevento in Serie A.

Benevento, echipa lui George Puscas, fotbalist care si-a trecut numele pe tabela de marcaj, a reusit cea mai mare surpriza a weekendului. Micuta formatie a scos un egal in fata Milanului, scor 2-2, cu un gol marcat de portarul Brignoli in minutul 90+5.

Benevento a obtinut prima remiza dupa 14 infrangeri consecutive, iar fotbalistii nou-promovatei au fost in extaz la final.

Nu la fel de bine s-a simtit si Gennaro Gattuso, cel care a oferit o declaratie socanta.

"Era mai bine daca venea cineva si ma injunghia", a spus el la final.



"Suntem AC Milan, trebuie sa fim mai buni, un astfel de rezultat nu este indeajuns. Am suferit in ultimele 15 minute si am incasat un gol incredibil. Nu mi-am imaginat vreodata sa iau gol de la portar in minutul 95.

Dar vreau sa le multumesc baietilor pentru ca au aratat dorinta, au incerat si nu am ce sa le reprosez astazi", a spus antrenorul.

Pentru Milan au punctat Bonaventura si Kalinic, in timp ce pentru Benevento au marcat Puscas si Brignoli.