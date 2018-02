"M-as transfera pe 200 DE MILIOANE acum!" Care e marele regret din cariera lui Totti si oferta de la Real Madrid

Totti nu regreta ca a jucat toata cariera pentru singur club.

Legenda Romei spune a vorbit intr-un interviu pentru SkySport despre cele mai importante momente din cariera si spune ca are un singur regret: ca nu a castigat Balonul de Aur.

"Cea mai clara oferta am avut-o de la Real Madrid in 2003-2004. Am luat o decizie clara: am pus Roma mai presus de orice. Singurul lucru care imi lipseste este Balonul de Aur. La ce sume se vehiculeaza acum, as costa 200 de milioane de euro", a declarat Totti.

Totti a jucat pentru Roma din 1992 pana in 2017. A castigat un titlu de campion in Italia, doua Cupe ale Italiei si doua Supercupe. A castigat Campionatul Mondial cu Italia in 2006.