Joaca impotriva Stelei si pleaca la Inter? Transfer surpriza anuntat pentru aceasta iarna

Inter Milano ar putea realiza un transfer surprinzator in aceasta iarna.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Ramires, fostul jucator al lui Chelsea, si-ar dori sa revina in fotbalul european. Ramires a plecat de la Chelsea in 2016, insa acum nu pare multumit de alegerea facuta. Ramires a vorbit despre o posibila revenire in Europa si a lasat sa se inteleaga ca Inter ar fi cea mai probabila destinatie.

"Daca va fi sa ma intorc in Europa, m-as intoarce la un club mare ca Inter. Ar fi un moment fericit pentru mine si pentru familia si voi fi pregatit daca se va realiza. Legat de transfer, nu tine doar de mine. Negocierile trebuie sa satisfaca ambele parti. Sper sa ajungem la un numitor comun si merg la Inter. Trebuie sa muncesc in continuare foarte bine aici pentru a spera la o revenire in Europa", a declarat Ramires pentru SkySports.

Ramires, in varsta de 30 de ani, a semnat cu Jiangsu Suning in ianuarie 2016. Chinezii au platit 30 de milioane de euro celor de la Chelsea. Brazilianul a jucat 70 de meciuri pentru Jiangsu Suning si a marcat 17 goluri.

Jiangsu Suning va fi adversara Stelei in cantonamentul din Spania. Meciul contra echipei lui Dica ar putea printre ultimele partide pentru Ramires in tricoul chinezilor.