Imagini incredibile! Walter Zenga a izbucnit in lacrimi dupa cea mai ciudata seara din cariera! Cum au reactionat fanii dupa ce a incurcat-o pe Inter! VIDEO

Inter Milano incearca sa revina in Liga Campionilor in sezonul viitor, insa chiar legenda clubului, Walter Zenga, i-a pus o piedica.

Inter 1-1 Crotone / Walter Zenga a trecut prin cea mai ciudata seara din cariera! Desi a reusit primul rezultat important de cand a preluat-o pe Crotone, reusind sa scoata un egal pe Stadio Giuseppe Meazza, Zenga a izbucnit in lacrimi la finalul partidei!

Fanii celor de la Inter l-au aplaudat si au afisat un mesaj clar: "Exista un singur Walter Zenga!", insa aceiasi fani au fluierat actuala echipa a lui Inter, cea care are 5 egaluri consecutive si n-a mai castigat in Serie A de fix 2 luni!

Zenga selectionerul Romaniei la Euro 2020?!

Aproape sa fie numit selectioenr al Romaniei in timpul lui Euro 2016, mai legat de Romania si de doua ieri mai ieftin ca Daum, Zenga nu a ascuns niciodata ca viseaza sa conduca Romania pina la finalul carierei. “Voi antrena pina la urma Romania, nu ma indoiesc” spune Zenga.

Cel mai mare fotbalist dintr-un campionat puternic ajuns vreodata in Romania, Zenga si-a inceput cariera de antrenor in Romania la FC National si apoi a condus Steaua si Dinamo, avind in palmares prima primavara europeana a Stelei dupa 11 ani de pauza si eliminara Valenciei in 2004 - spaniolii fiind detinatoarea cupei UEFA si primul loc in topul mondial al cluburilor.

Intre timp a ajuns din nou in serie A si Zenga este cu Crotone pe primul loc al salvarii, 17, peste SPAL si Verona. Inter e pe 4 la un punct distanta de adversara stelistilor din Europa League, Lazio. Lider este Napoli, un punct peste campioana Juventus.