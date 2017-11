Ianis Hagi si-a gasit echipa! Ignorat de Fiorentina, Hagi jr e asteptat in Serie B de omul care l-a antrenat si pe Dan Petrescu

Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Turcia pe 9 noiembrie ora 20:15, Romania - Olanda pe 14 noiembrie ora 21:00 Joi, 19:00 Special: Visam la Euro! Inainte si dupa meciul cu Turcia - toate reactiile sunt la PRO X!

Hagi jr are sanse mari de a continua in fotbalul italian, fiind dorit de un antrenor cu nume. Potrivit ziare.com, Zdenek Zeman insista pentru aducerea romanului la Pescara. Conform sursei citate, tehnicianul ceh l-a dorit pe Ianis Hagi si in vara, insa fotbalistul roman a declinat oferta in speranta ca va primi mai multe sanse la Fiorentina in acest sezon.

Conform ziare.com, daca mutarea se va concretiza se va face in termenii doriti de Fiorentina: imprumut pana la finalul sezonului, fara ca Pescara sa aiba drept de cumparare definitiva.

Zdenek Zeman a fost primul antrenor strain al lui Dan Petrescu, la Foggia, in perioada 1991-1993. Dan Petrescu a plecat de la Steaua in 1991 la clubul italian.

Pescara evolueaza in liga a doua, dupa ce a retrogradat sezonul trecut din Serie A. In acest moment, dupa 13 meciuri, Pescara se afla pe locul 12 in clasament, cu 17 puncte.