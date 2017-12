Ianis Hagi, probleme la Fiorentina! Ultimele vesti despre situatia pustiului roman

Ianis Hagi traverseaza prima sa criza din cariera de fotbalist. Pustiul roman nu a reusit sa se integreze la Fiorentina si se pune in discutie un imprumut al sau.

Ianis Hagi a fost trimis din nou de Stefano Pioli la echipa Primavera, iar jucatorul in varsta de 19 ani a parasit antrenamentul de vineri abatut si cu capul plecat, informeaza Viola News.



Hagi jr a jucat in doua partide pentru echipa de seniori a Fiorentinei sezonul trecut, dar in aceasta stagiune nu a prins niciun minut. Asta desi Ianis a impresionat in partidele amicale din vara.



Fiorentina a platit doua milioane de euro Viitorului pentru a-l transfera in vara lui 2016.