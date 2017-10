Ianis Hagi implineste 19 ani! Antrenorul Fiorentinei i-a transmis un singur mesaj: motivul pentru care nu joaca

Ianis Hagi implineste astazi 19 ani.

Tanarul fotbalist plecat de la Viitorul nu reuseste sa se impuna la Fiorentina desi are evolutii apreciate la formatia Primavera a clubului italian.

Stefano Pioli, antrenorul Fiorentinei, a explicat de ce Hagi jr. nu isi gaseste locul printre titularii de la Fiorentina.



"Hagi creste, dar nu joaca pentru ca eu nu consider ca este deocamdata la nivelul coechipierilor lui", a declarat Pioli inaintea meciului cu Benevento din etapa a noua a Serie A.

Gica Popescu a avut un altfel de mesaj pentru tanarul Hagi.

In acest sezon, Ianis Hagi a fost pe banca la 5 partide campionat, insa nu a jucat niciun minut. In stagiunea trecuta, romanul a evoluat in doua meciuri.