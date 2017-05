GRANDE 6IGI. Buffon e cu ochii pe finala Champions League: "Din seara asta ma gandesc numai la Real Madrid"

Juventus joaca finala UCL cu Real Madrid, pe 3 iunie, in direct la ProTV

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Juventus a reusit sa scrie istorie astazi si castige al saselea titlu consecutiv, si al 33-lea din istorie. Buffon a bifat si el al 8-lea titlu din palmares, desi portarul se poate lauda cu 10 titluri, daca le punem la socoteala si pe cele 2 retrase pentru meciuri aranjate, titluri pe care multi fani ai lui Juve pe pun la socoteala.

Imediat dupa ce s-a terminat meciul, Buffon si-a laudat colegii, despre care spune ca au reusit sa reziste presiunii din acest final de campionat. "Am fost in vacanta la Roma, ne-au batut si apoi a trebuit sa jucam sub presiune", a spus portarul.

Acesta se gandeste numai la finala UCL din acest sezon, cu Real Madrid. Buffon are 2 finale de Champions League pierdute, in 2003 si 2015, prima cu Milan, a doua cu Barcelona.

"Din aceasta seara ma voi gandi numai la meciul cu Real Madrid", a spus Buffon.