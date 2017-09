GLUMA ZILEI azi pe Twitter! Toata lumea rade azi de Pandev: cum arata parul lui! INTERZIS sub 18 ani :))

O imagine surprinsa azi la meicul dintre Udinese si Genoa a devenit viral pe retelele de socializare.

Imaginea "no comment" a fost surprinsa in minutul 39 al partidei, in momentul in care Goran Pandev, atacantul lui Genoa, a fost scos de pe teren.

Captura a devenit viral, iar Twitter-ul e plin de glume. Fanii lui Genoa i-au recomandat lui Pandev sa se rada in cap :)

Genoa's Goran Pandev has an interesting hair cut ???????????????? pic.twitter.com/IYFVEQh5df — YNFA (@ynfafootball) September 10, 2017

Udinese s-a impus in final cu 1-0 pe "Dacia Arena" si a castigat astfel primele trei puncte din acest sezon.