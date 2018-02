Gattuso a dat declaratia ANULUI: "Speram sa-si gaseasca o iubita frumoasa cu care sa faca dragoste!" :)) Cine este jucatorul despre care a spus asta

Fostul mare jucator al celor de la AC Milan, Gennaro Gattuso, a preluat echipa la finalul lui 2017 in urma rezultatelor slabe ale lui Montella. Gattuso a fost promovat de la echipa de Primavera a lui Milan, el mai antrenand in trecut pe FC Sion, Palermo, OFI Creta si Pisa.

Cu Gattuso, AC Milan si-a revenit, fiind neinvinsa in ultimele 9 partide. Iar duminica joaca un meci extrem de important in lupta pentru un loc in cupele europene, cu Sampdoria, echipa aflata pe locul 6 la 3 puncte peste Milan.

Gattuso a dat o declaratie care a amuzat pe toata lumea la conferinta de presa de dinaintea meciul cand a vorbit despre tanarul Patrick Cutrone, cel care a marcat o dubla in etapa trecuta cu SPAL si apoi si in meciul din Europa League cu Ludogorets, castigat cu 3-0 de Milan in deplasare.

"Incercam sa nu ne grabim cu Cutrone. Nu trebuie sa-i fie distrasa atentia de faptul ca este cel mai tanar jucator din istoria lui AC Milan care inscrie atatea goluri. Trebuie sa munceasca si sa se odihneasca. Sper sa-si gaseasca o iubita frumoasa ca sa se odihneasca si sa faca dragoste" a spus Gattuso.

???? #Gattuso: "We are taking it easy on #Cutrone. He must not get distracted by the fact that he is the youngest player in #ACMilan's history to score that many goals. He has to work and to rest. I hope he finds a beautiful girlfriend so he can rest and make love"#MilanSampdoria