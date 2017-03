GAME OVER in Italia: Juventus a castigat derby-ul cu Milan dupa un penalty primit in minutul 90+6! VIDEO

Juve e de neoprit in lupta pentru un nou titlu in Italia.

Juventus a castigat cu 2-1 derby-ul cu Milan, la capatul unui meci cu multi nervi pe final. Campioana Italiei a primit un penalty in minutul 90+6, spre disperarea jucatorilor milanezi.

Juve a deschis scorul in minutul 30, prin Benatia, iar oaspetii au revenit in meci cu un gol marcat de Bacca, inainte de pauza.

Finalul a fost unul extrem de incins. Cand toate pronosticurile mergeau spre un egal, iar Roma se gandea ca rezultatul de derby-ul etapei o va apropia de lider, arbitrul a dictat o lovitura de la 11 metri, in al saselea minut suplimentar, pentru un hent la De Sciglio. VIDEO AICI

In urma acestui rezultat, Juventus a urcat la 70 de puncte, cu 11 mai multe decat AS Roma, dar si cu un meci in plus.

