Gafa amuzanta a Ivankai Trump! Cum a reactionat cand a vazut un tablou cu o legenda a fotbalului italian: "Ce Sfant e acesta?!"

Fiica Presedintelui Americii a comis-o in excursia pe care a avut-o in Italia.

Numele Giorgio Chinaglia este legendar in Italia. Fostul mare jucator a avut o cariera fenomenala la Lazio unde a marcat 98 de goluri in 209 partide, fiind un pionier al fotbalului in SUA unde a jucat la New York Cosmos alaturi de Pele si Franz Beckenbauer. Din pacate, Chinaglia a murit in 2012 la varsta de 65 de ani.

Numele fostului mare jucator a ajuns in presa dupa ce a fost confundat de catre Ivanka Trump. Fiica presedintelui Statelor Unite a mers alaturi de sotul ei, Jared Kushner, la restaurantul Le Cave di Sant Ignazio si, conform patronului restaurantului, Luigina Pantalone, a avut o reactie amuzanta cand a vazut un tablou cu Chinaglia!

Ivanka a intrebat: "Ce Sfant este acesta?", Pantalone raspunzand: "Nu este un Sfant, ci un mare campion al lui Lazio".