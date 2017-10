Fost campion cu CFR, antrenorul lui Puscas la Benevento! Numire surpriza pe banca ultimei clasate din Serie A

Fostul jucator al CFR-ului il va antrena pe romanul George Puscas in Serie A.



Roberto De Zerbi este noul antrenor al celor de la Benevento, echipa clasata pe ultimul loc in Serie A. Marco Baroni a fost demis dupa ce in noua etape echipa nou-promovata in prima liga nu a obtinut nici macar un punct.

De Zerbi si-a inceput cariera de antrenor la Darfo Boario, in Serie D. Au urmat apoi Foggia si Palermo. In varsta de 38 de ani, De Zerbi a jucat pentru CFR Cluj in perioada 2010-2012 si a castigat doua titluri de campion si o Cupa a Romaniei.

George Puscas, romanul care i-a promovat pe cei de Benevento in Serie A prin golurile sale, a jucat in sase meciuri pentru gruparea italiana in acest sezon, fara a marca vreun gol.