Finalul unei ERE! Francesco Totti se retrage la finalul sezonului, dar nu pleaca de la AS Roma! Ce rol va avea

Noul director sportiv al celor de la AS Roma, Monchi a anuntat ca Francesco Totti isi va incheia cariera de fotbalist la finalul acestui sezon si va deveni director al clubului incepand cu sezonul 2017/2018.

"In ceea ce il priveste pe Totti, stiu deja ca exista o intelegere cu clubul ca acesta sa fie ultimul sezon al lui ca jucator, urmand apoi sa inceapa ca director. Francesco este Roma si vreau sa cat este posibil de apropiat de el. Mi-ar placea sa invat chiar si 1% din toate lucrurile pe care le stie" a declarat fostul director de la Sevilla.

Momentan, Totti nu a confirmat oficial acest lucru. Totti a castigat 5 titluri cu AS Roma in cariera inceputa in martie 1993. El a jucat 783 de partide si a marcat 307 goluri.