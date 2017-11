Fanii au iesit cu SICRIUL pe strazi! O echipa istorica din Italia a dat faliment dupa 105 ani! FOTO

Modena a fost exlusa din Serie C si a dat faliment.

Se intampla si in Italia! Un club cu o traditie de 105 de ani a fost exclus din campionat si se va inchide.

Echipa nu s-a prezentat la primele patru partide din Serie C in acest sezon din cauza problemelor cu banii, iar judecatorul sportiv al ligii a decis excluderea clubului din campionat.

Fanii au reactionat imediat si au plimbat cu un sicriu prin oras.

La Modena a jucat Daminuta in 2009, cand a fost imprumutat de Inter Milano. Echipa a fost antrenata de Cristiano Bergodi in perioada 2010-2012. In 105 ani, Modena a jucat 28 de sezoane in Serie A.