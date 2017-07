Echipament socant pentru Juventus! Cum va arata al treilea tricou in sezonul urmator :)) FOTO

Juventus va avea un echipament unic.

Juventus a fost aproape de un sezon perfect, castigand titlul la pas in Italia si pierzand finala Champions League in fata lui Real Madrid. Italienii socheaza insa din startul noului sezon, dupa ce au lansat al treilea echipament pentru noul an.

Acesta este ... unic in istoria fotbalului, avand culori ce duc cu gandul mai mult la armata decat la o echipa de fotbal.