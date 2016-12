E NEBUNA dupa Milan! Ce vrea sa faca acest super model daca Milan ii ia titlul lui Juventus :)

Cea mai infocata fana a Milanului ar face orice numai sa-i vada iar pe favoritii ei in Champions League! Se dezbraca in vestiar, daca Milanul intra in grupe.

Martina e din Slovacia si e fost Miss World. S-a mutat de curand la Milano, unde lucreaza pentru mai multe case de moda. Fata nu si-a ascuns niciodata pasiunea pentru fotbal si pentru Milan. La fiecare meci al Milanului, imbraca tricoul echipei favorite. In acest an, Martina a pozat si intr-o revista pentru barbati.



Fata n-are prea multe motive sa fie fericita. Milan e pe 5 in campionat, la 9 puncte de liderul Juventus.